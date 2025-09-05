Ankara Kahramankazan'da 7 Kilo 600 Gram Esrarla Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Ankara Kahramankazan'da 7 Kilo 600 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kahramankazan ilçesinde bir aracın valizinde yapılan aramada 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Soruşturma ve operasyon

Soruşturma, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İstihbarat çalışmaları sonucu, Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisinin alınması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Emniyet güçleri, Ankara-İstanbul Otoyolu uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu ve yapılan aramada valizde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltı ve yargılama

Araç sürücüsü A.Ö, olay yerindeki işlemlerin ardından emniyetteki sorgusunun tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.