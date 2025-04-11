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Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Ankara Valiliği, çalışanlarına toplam 105.000 TL promosyon ödeyecek. Bu ödeme, Türkiye'deki en yüksek kamu kurum promosyonu olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:21
Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Ankara Valiliği, kamu çalışanlarına yönelik yaptığı promosyon ödemeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Valilik, tarihi bir anlaşmaya imza atarak, 105.000 TL'lik rekor ödeme yapacağını duyurdu.

Son aylarda maaş promosyonları ile ilgili gelişmelerin sıkça gündeme geldiği ülkemizde, Ankara Valiliği bu mutabakat ile tüm kamu kurumları arasında zirveye yerleşti. Çalışanları sevindiren bu emsalsiz promosyon, uygulanan sürecin önemini bir kere daha ortaya koydu.

105.000 TL’lik Promosyon Ödemesi

Ankara Valiliği, 105.000 TL’lik promosyon ödemesi ile kamu çalışanlarının yüzünü güldürdü. Bu miktar, Türkiye’de bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilmiş en yüksek promosyon ödemesi olarak kayıtlara geçti. Valilik bünyesindeki çalışanlar arasında büyük bir heyecan yaratan bu durum, Ankara'nın kamu sektöründeki öncülüğünü pekiştirdi.

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

2025-2028 Dönemi İçin Yeni Sözleşme

Valilik ile bir banka arasında yapılan bu sözleşme, 2025-2028 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlendi. Yenilikçi yaklaşımı ile dikkat çeken bu anlaşmanın, çalışanlar için önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Hediye Çekleri ve Nakit Ödeme Dağılımı

Yapılan anlaşmanın ayrıntılarına göre, toplam 105.000 TL’lik ödemenin 5.000 TL’si hediye çeki olarak verilecek. Çalışanların hesaplarına 100.000 TL nakit para yatırılacakken, geriye kalan 5.000 TL para puan olarak tanımlanacak ve çalışanlar, bu puanları çeşitli anlaşmalı iş yerlerinde değerlendirme fırsatı bulacak.

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