DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Ankara ve Cakarta'dan Dostluk ve İşbirliği Ön Protokolü

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Cakarta Valiliği arasında dostluk ve işbirliği ön protokolü imzalandı; kentler belediyecilik, kültür ve ekonomi alanlarında işbirliği hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:04
Ankara ve Cakarta'dan Dostluk ve İşbirliği Ön Protokolü

Ankara ile Cakarta'dan Dostluk ve İşbirliği Ön Protokolü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Endonezya'nın başkenti Cakarta Valiliği arasında dostluk ve işbirliği ön protokolü imzalandı. İmza töreni, iki şehir arasında ortak çalışma alanlarını belirleme ve ilişkileri derinleştirme amacı taşıyor.

Tören ve Katılımcılar

Cakarta İşbirliği Niyet Beyanı İmza Töreni, belediye başkanlık makamında gerçekleştirildi. Törende ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve beraberindeki heyet yer aldı.

Protokolün Amacı ve Açıklamalar

Mansur Yavaş törende, Karno'nun ziyaretiyle iki kent arasında ortak çalışma alanlarının tespit edildiğini belirterek şunları kaydetti: "Bugün imzaladığımız niyet beyanı ile de en kısa sürede bu ilişkileri derinleştirecek ve somut alanlarını tanımlayacak bir 'Kardeşlik, Dostluk ve İşbirliği Protokolü'nün hazırlıklarına başlıyoruz. Bu anlaşma ile inşallah iki başkent olarak birçok projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle belediyecilik alanında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimlerini birbirimiz ile paylaşacak, kültürel konularda yapacağımız işbirliği ile de halklarımızın birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına vesile olacağız."

Yavaş ayrıca, ticaret ve sanayi odalarının öncülüğünde iş insanlarını bir araya getirecek faaliyetler düzenleyerek her iki şehrin ekonomisine katkı sunma gayreti içinde olacaklarını vurguladı.

Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno da iki kentin ilişkilerini pekiştirmekten onur duyduğunu belirterek, "Bugün bu toplantımızın gündemi şehirlerarası doğrudan ilişkiler kurma, karşılıklı saygıyı güçlendirme ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaktır." ifadelerini kullandı.

İş Formu

Cakarta heyeti ve Başkan Yavaş, imza töreninin ardından ATO Congresium'da düzenlenen Cakarta-Ankara İş Formu'na katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Endonezya'nın başkenti Cakarta Valiliği arasında dostluk ve...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Endonezya'nın başkenti Cakarta Valiliği arasında dostluk ve işbirliği anlaşması için ön protokol imzalandı. Belediye başkanlık makamında ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve beraberindeki heyetin katılımıyla Cakarta İşbirliği Niyet Beyanı İmza Töreni yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Endonezya'nın başkenti Cakarta Valiliği arasında dostluk ve...

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü
3
Astoria Grande Amasra'ya 1117 Yolcu ve 444 Mürettebatla Geldi
4
Ankara ve Cakarta'dan Dostluk ve İşbirliği Ön Protokolü
5
Herat'ta Otobüs Kazası: 79 Afgan Göçmen Hayatını Kaybetti
6
Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı
7
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi