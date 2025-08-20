Ankara ve Cakarta'dan Dostluk ve İşbirliği Ön Protokolü

Ankara ile Cakarta'dan Dostluk ve İşbirliği Ön Protokolü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Endonezya'nın başkenti Cakarta Valiliği arasında dostluk ve işbirliği ön protokolü imzalandı. İmza töreni, iki şehir arasında ortak çalışma alanlarını belirleme ve ilişkileri derinleştirme amacı taşıyor.

Tören ve Katılımcılar

Cakarta İşbirliği Niyet Beyanı İmza Töreni, belediye başkanlık makamında gerçekleştirildi. Törende ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve beraberindeki heyet yer aldı.

Protokolün Amacı ve Açıklamalar

Mansur Yavaş törende, Karno'nun ziyaretiyle iki kent arasında ortak çalışma alanlarının tespit edildiğini belirterek şunları kaydetti: "Bugün imzaladığımız niyet beyanı ile de en kısa sürede bu ilişkileri derinleştirecek ve somut alanlarını tanımlayacak bir 'Kardeşlik, Dostluk ve İşbirliği Protokolü'nün hazırlıklarına başlıyoruz. Bu anlaşma ile inşallah iki başkent olarak birçok projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle belediyecilik alanında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimlerini birbirimiz ile paylaşacak, kültürel konularda yapacağımız işbirliği ile de halklarımızın birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına vesile olacağız."

Yavaş ayrıca, ticaret ve sanayi odalarının öncülüğünde iş insanlarını bir araya getirecek faaliyetler düzenleyerek her iki şehrin ekonomisine katkı sunma gayreti içinde olacaklarını vurguladı.

Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno da iki kentin ilişkilerini pekiştirmekten onur duyduğunu belirterek, "Bugün bu toplantımızın gündemi şehirlerarası doğrudan ilişkiler kurma, karşılıklı saygıyı güçlendirme ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaktır." ifadelerini kullandı.

İş Formu

Cakarta heyeti ve Başkan Yavaş, imza töreninin ardından ATO Congresium'da düzenlenen Cakarta-Ankara İş Formu'na katıldı.

