Anket: Yüzde 56 Trump'ın Başkanlık Performansından Memnun Değil

CBS News-YouGov anketi, katılımcıların %56'sının Trump'ın başkanlık performansından memnun olmadığını, ekonomi ve göç kaygılarının öne çıktığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:03
Anket: Yüzde 56 Trump'ın Başkanlık Performansından Memnun Değil

Anket: Yüzde 56 Trump'ın Başkanlık Performansından Memnun Değil

CBS News ile YouGov araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların %56'sı, Donald Trump'ın başkanlık performansından memnun olmadığını belirtti.

Anketin bulguları

Araştırmada katılımcılara Trump'ın performansı, ekonomi ve göç politikaları, gümrük tarifeleri, ulusal güvenlik ve uluslararası konulardaki tutumu soruldu. Buna göre katılımcıların %67'si Trump'ın yetkilerini genişlettiği görüşünde.

Genel kanaatte, Trump'ın başkanlık performansını olumsuz bulanların oranı %56 olarak öne çıktı. Göç politikalarına karşı çıkanların oranı ise %54.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede, Trump'ın çabalarının barışı sağlayacağını düşünenler %27'de kalırken, çatışmaların süreceğini öngörenler %43 oldu.

Ayrıca, Trump'ın şehirlere Ulusal Muhafız görevlendirmesini desteklemeyenlerin oranı %58 olarak tespit edildi.

Ekonomi ve enflasyon endişesi öne çıkıyor

Ekonomiye ilişkin sorularda katılımcıların %64'ü, Trump'ın enflasyonla mücadele politikalarını onaylamadığını belirtti. Kendi kişisel mali durumlarının Trump döneminde "daha kötü" hale geldiğini söyleyenlerin oranı %50 oldu.

Gümrük tarifeleri konusunda ise halkın %71'i, tarifelerin fiyatları kısa vadede artıracağını düşünüyor.

Sonuç olarak anket, katılımcıların ekonomi, göç ve uluslararası çatışmalar konularında belirgin endişe ve eleştiriler taşıdığını ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
2
Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza
3
Tek Tıkla Alışveriş: Çevrim İçi E-Ticaret Tercih mi, Yönlendirme mi?
4
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı
5
Arturo Scotto, Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor: Gazze İçin İtalya'dan Dayanışma
6
Trafikte Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaşıyor: İstanbul İlk Sırada
7
Ömer Çelik'ten İzmir'de Şehit Olan Polislere Taziye Mesajı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat