Anket: Yüzde 56 Trump'ın Başkanlık Performansından Memnun Değil

CBS News ile YouGov araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların %56'sı, Donald Trump'ın başkanlık performansından memnun olmadığını belirtti.

Anketin bulguları

Araştırmada katılımcılara Trump'ın performansı, ekonomi ve göç politikaları, gümrük tarifeleri, ulusal güvenlik ve uluslararası konulardaki tutumu soruldu. Buna göre katılımcıların %67'si Trump'ın yetkilerini genişlettiği görüşünde.

Genel kanaatte, Trump'ın başkanlık performansını olumsuz bulanların oranı %56 olarak öne çıktı. Göç politikalarına karşı çıkanların oranı ise %54.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede, Trump'ın çabalarının barışı sağlayacağını düşünenler %27'de kalırken, çatışmaların süreceğini öngörenler %43 oldu.

Ayrıca, Trump'ın şehirlere Ulusal Muhafız görevlendirmesini desteklemeyenlerin oranı %58 olarak tespit edildi.

Ekonomi ve enflasyon endişesi öne çıkıyor

Ekonomiye ilişkin sorularda katılımcıların %64'ü, Trump'ın enflasyonla mücadele politikalarını onaylamadığını belirtti. Kendi kişisel mali durumlarının Trump döneminde "daha kötü" hale geldiğini söyleyenlerin oranı %50 oldu.

Gümrük tarifeleri konusunda ise halkın %71'i, tarifelerin fiyatları kısa vadede artıracağını düşünüyor.

Sonuç olarak anket, katılımcıların ekonomi, göç ve uluslararası çatışmalar konularında belirgin endişe ve eleştiriler taşıdığını ortaya koyuyor.