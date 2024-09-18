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ANSİAD Üyeleri Antalya'da 11. Olağan Toplantıda Buluştu

ANSİAD'ın 11. olağan toplantısında Esas Holding'in CEO'su Ali Sabancı, iş tecrübelerini ve sürdürülebilirliği ele aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 01:09
ANSİAD Üyeleri Antalya'da 11. Olağan Toplantıda Buluştu

ANSİAD 11. Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), 2024 yılı için düzenlediği 11. olağan toplantısında önemli isimleri bir araya getirdi. Toplantıda Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, iş dünyasındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Toplantı, Antalya'da yer alan bir otelde gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek ve çeşitli dernek temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Önemli Mesajlar ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Sabancı, toplantının ana teması olan "Dün, Bugün ve Gelecek" başlığı altında iş hayatında sürdürülebilirliğin önemini vurguladı. Aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin yalnızca genlerle sağlanamayacağını, doğru ekip oluşturmanın gerekliliğini ifade etti.

Esas Holding'in Büyüklüğü

Ali Sabancı, Esas Holding'in 6,5-7 milyar dolarlık varlık yönettiğini belirterek, "Bu varlığın yaklaşık 1 milyar doları, dünya çapında bize güvenen 45'ten fazla yatırımcıya ait" şeklinde bilgi verdi.

Sosyal Yatırımlar ve İnsana Önem

Sabancı, şirketlerin sosyal yatırımları itibar kazanmak için değil, doğal bir ihtiyaç olarak yapması gerektiğini vurguladı. Aile olarak fırsat eşitsizliği yaşayan bireylere destek verdiklerini belirtti.

Kişisel Deneyimler ve Hayata Dair Öğretiler

Bir katılımcının, geçtiğimiz yıl yaşadığı bir deniz kazasının ardından hayatında nelerin değiştiğine dair sorusuna Sabancı, şunları yanıtladı: "İlk olarak, deniz motoru kazası geçirdim; benim ve ailemin hayatında önemli değişimler oldu. Uzun süre tedavi altında kaldım. Hayatta kalmak bir mucize ve bunun getirdiği yükü taşıyorum. Her geçen gün büyütmemeyi öğreniyorum ve bu süreci devam ettireceğim."

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı 11. olağan toplantısına konuşmacı...

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı 11. olağan toplantısına konuşmacı olarak katılan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı (solda), iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı 11. olağan toplantısına konuşmacı...

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı 11. olağan toplantısına konuşmacı olarak katılan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı (solda), iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı 11. olağan toplantısına konuşmacı...

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı 11. olağan toplantısına konuşmacı olarak katılan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı (solda), iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı 11. olağan toplantısına konuşmacı...

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı 11. olağan toplantısına konuşmacı olarak katılan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı (solda), iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

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