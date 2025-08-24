DOLAR
Antalya Aksu'da Kaçak Silah Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonla, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:39
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmayı Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Kentte kaçak silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Ekiplerin bir otomobilde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

