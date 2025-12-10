DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Çanakkale Boğazı'ndan 258 m'lik FPSO 'GRYPHON A' Geçti

İngiltere'den Yalova'ya giden 258 m uzunluğundaki FPSO 'GRYPHON A', KEGM refakatindeki romorkörlerle Çanakkale Boğazı'ndan 08.45'te geçti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:13
Çanakkale Boğazı'ndan 258 m'lik FPSO 'GRYPHON A' Geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 258 m'lik FPSO 'GRYPHON A' geçişi

Dev gemi, refakat ve trafik düzenlemeleriyle Marmara'ya yöneldi

İngiltere'den Yalova'ya doğru yola çıkan yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi 'GRYPHON A', Çanakkale Boğazı'nın güneyinden saat 08.45'te geçiş yaptı.

Birleşik Krallık bayraklı gemi, 258 metre uzunluğa ve 41 metre genişliğe sahip bir FPSO olarak dikkat çekti. Devasa boyutları ve üretim kapasitesi, boğazdan geçiş sırasında vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

Geçiş sırasında gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'NENE HATUN' ve 'KURTARMA 16' romorkörleri refakat etti; ayrıca Malta bayraklı 'BOKA SWEEPER' isimli gemi tarafından çekilerek boğazı aşması sağlandı.

Gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geçiş süresince Çanakkale Boğazı, geminin güvenli seyrini sağlamak amacıyla kuzey-güney tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN, YÜZER ÜRETİM, DEPOLAMA VE BOŞALTMA GEMİSİ ‘GRYPHON A’ GEÇTİ.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN, YÜZER ÜRETİM, DEPOLAMA VE BOŞALTMA GEMİSİ ‘GRYPHON A’ GEÇTİ.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN, YÜZER ÜRETİM, DEPOLAMA VE BOŞALTMA GEMİSİ ‘GRYPHON A’ GEÇTİ.

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik