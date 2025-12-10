Çanakkale Boğazı'ndan 258 m'lik FPSO 'GRYPHON A' Geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 258 m'lik FPSO 'GRYPHON A' geçişi

Dev gemi, refakat ve trafik düzenlemeleriyle Marmara'ya yöneldi

İngiltere'den Yalova'ya doğru yola çıkan yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi 'GRYPHON A', Çanakkale Boğazı'nın güneyinden saat 08.45'te geçiş yaptı.

Birleşik Krallık bayraklı gemi, 258 metre uzunluğa ve 41 metre genişliğe sahip bir FPSO olarak dikkat çekti. Devasa boyutları ve üretim kapasitesi, boğazdan geçiş sırasında vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

Geçiş sırasında gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'NENE HATUN' ve 'KURTARMA 16' romorkörleri refakat etti; ayrıca Malta bayraklı 'BOKA SWEEPER' isimli gemi tarafından çekilerek boğazı aşması sağlandı.

Gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geçiş süresince Çanakkale Boğazı, geminin güvenli seyrini sağlamak amacıyla kuzey-güney tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN, YÜZER ÜRETİM, DEPOLAMA VE BOŞALTMA GEMİSİ ‘GRYPHON A’ GEÇTİ.