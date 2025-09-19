Antalya Aksu'da otluk ve sazlık yangınları söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde Çandır ve Kumköy mahallelerindeki otluk ve sazlık yangınları, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:27
Antalya Aksu'da otluk ve sazlık yangınları söndürüldü

Antalya Aksu'da otluk ve sazlık yangınları söndürüldü

Yangının çıkışı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Çandır Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle Çandır'daki yangın kısa sürede söndürüldü.

Kumköy Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan diğer yangın ise rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı; alevler çevredeki seralara da yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
AK Parti'li Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'daki orman yangınını yerinde inceledi
3
Ayanlar Höyük'te Taş Tepeler Projesi kazıları başladı
4
İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 34'e Yükseldi
5
Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay İptal Talebini Reddetti
6
Başakşehir'de Kadın Sürücünün Yolunu Kesen Minibüs Şoförü Yakalandı
7
Mehmet Dinç: Yeşilay TEKNOFEST'te Olmalı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek