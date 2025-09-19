Antalya Aksu'da otluk ve sazlık yangınları söndürüldü

Yangının çıkışı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Çandır Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle Çandır'daki yangın kısa sürede söndürüldü.

Kumköy Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan diğer yangın ise rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı; alevler çevredeki seralara da yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.