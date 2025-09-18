Antalya Aksu'da Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Aksu'da Konak, Macun ve Çalkaya'da çıkan otluk yangını kontrol altına alındı; can kaybı yok, bir ev zarar gördü.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:36
Konak, Macun ve Çalkaya mahalleleri etkilendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alana yakın otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Konak Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın üç mahallede kontrol altına alındı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok, bir ev zarar gördü" dedi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Mehmet Gündüz ise evde otururken alevleri fark ettiklerini, itfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaya başladığını ve mahalle sakinlerinin de ekiplere destek verdiğini aktardı.

