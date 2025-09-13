Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Arkeoloji Müzesi için çalışmaların başladığını; yeni binanın mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:09
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek

Antalya Arkeoloji Müzesi yeni binasıyla iki kat büyüyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi için yeni müze çalışmalarının başladığını duyurdu.

Mevcut yapı iki katına çıkıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müze mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak. Kapalı alan 19.500 metrekareye, açık alan 22.677 metrekareye çıkarılacak.

Sergi alanları ve depolama kapasitesi artacak

Yeni projeyle sergi salonlarında %160'ın üzerinde artış sağlanması hedefleniyor; böylece depolarda bekleyen eserlerin daha fazla kısmı ziyaretçilerle buluşturulacak.

Ayrıca depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli koşullarda korunması planlanıyor.

Proje, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin sergileme ve koruma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze için çalışmaların başladığını bildirdi.

