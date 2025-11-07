Antalya Büyükşehir'den Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerine Sıcak Çorba İkramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınav haftasında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine Merkez Kütüphane önünde her akşam 22:00-23:00 arası sıcak çorba ikram ediyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:34
Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınav haftasının başlamasıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunuyor. Yoğun çalışma temposu ve soğuk gecelerde sunulan ikram, öğrencilerin içini ısıtıyor.

İkramlar, Merkez Kütüphane önünde her akşam 22:00-23:00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor ve belirtilen uygulama 14 Kasım’a kadar devam edecek.

Çorbalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşevinde hazırlanıyor. Ders çalışma yoğunluğu arasında yemek yapmak için vakti olmayan öğrenciler, bu hizmet sayesinde öğün atlamadan sınav maratonuna devam edebiliyor.

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, belediye olarak vize haftasında öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı ve şunları söyledi:

"3-14 Kasım tarihleri arasında her akşam 22:00-23:00 saatleri arasında, Merkez Kütüphane önünde öğrencilerimize sıcak çorba ikramımız var. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, ders çalışılan uzun gecelere, soğuk havaya, sınav stresine iyi gelecek bir mola için sizi çorba ikramımızla merkez kütüphane önüne bekliyoruz " dedi.

