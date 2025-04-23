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Antalya'da 1300 Öğrenciyle Türkiye Haritası Koreografisi

Antalya'nın Serik ilçesinde 1300 öğrenci, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:02
Antalya'da 1300 Öğrenciyle Türkiye Haritası Koreografisi

Antalya'da 1300 Öğrenciyle Türkiye Haritası Koreografisi

Antalya'nın Serik ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde toplam 1300 öğrenci, anlam dolu bir Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler kırmızı-beyaz kıyafetleriyle öğretmenlerinin gözetiminde eşsiz bir performans sergiledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, dronla havadan görüntülenerek, bu coşkulu anların kalıcı hale gelmesi sağlandı.

Etkinlik boyunca, öğrenciler marşlar söyleyerek kutlama coşkusunu paylaştı. Okul Müdürü Özay Ala, yapılan koreografinin sadece öğrencileri bir araya getirmekle kalmayıp, yürekleri de bir araya getirdiğini belirtti. Ayrıca Ala, bu etkinlikle Cumhuriyet'in temellerini oluşturan milli egemenlik ve birlik ruhunu yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti. "Bugün bir kez daha gördük ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 1300 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...

Antalya'nın Serik ilçesinde 1300 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 1300 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...

Antalya'nın Serik ilçesinde 1300 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

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