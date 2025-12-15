Eskişehir'de Yaşlıları Darp Edip Altın Bileziği Çalan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de yaşlıları darp edip bileziğini çalan şahıslar tutuklandı

Eskişehir'de iki yaşlı vatandaşı darp ederek altın bileziği gasp eden zanlılar, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 8 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, iki yaşlı vatandaş darp edilerek üzerlerindeki bir adet altın bilezik gasp edildi.

Soruşturma ve yakalama

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri ve alınan beyanlar doğrultusunda suçu gerçekleştirdiği belirlenen K.C.S. ile olayı azmettirdiği tespit edilen M.G., Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet 20 gram altın bilezik ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

