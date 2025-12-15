DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Eskişehir'de Yaşlıları Darp Edip Altın Bileziği Çalan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 8 Aralık'ta iki yaşlıyı darp edip altın bileziği çalan K.C.S. ve azmettirici M.G. yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:45
Eskişehir'de Yaşlıları Darp Edip Altın Bileziği Çalan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de yaşlıları darp edip bileziğini çalan şahıslar tutuklandı

Eskişehir'de iki yaşlı vatandaşı darp ederek altın bileziği gasp eden zanlılar, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 8 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, iki yaşlı vatandaş darp edilerek üzerlerindeki bir adet altın bilezik gasp edildi.

Soruşturma ve yakalama

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri ve alınan beyanlar doğrultusunda suçu gerçekleştirdiği belirlenen K.C.S. ile olayı azmettirdiği tespit edilen M.G., Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet 20 gram altın bilezik ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR’DE İKİ YAŞLI VATANDAŞI DARP ETTİKTEN SONRA ALTIN BİLEZİĞİ ÇALAN ŞAHIS...

ESKİŞEHİR’DE İKİ YAŞLI VATANDAŞI DARP ETTİKTEN SONRA ALTIN BİLEZİĞİ ÇALAN ŞAHIS YAKALANDI.

ESKİŞEHİR’DE İKİ YAŞLI VATANDAŞI DARP ETTİKTEN SONRA ALTIN BİLEZİĞİ ÇALAN ŞAHIS...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi