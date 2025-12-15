Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, 1 tutuklama

Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 15 gözaltı, 1 tutuklama

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik projeli bir çalışma yürütüldü.

Operasyon ve gözaltılar

Kilis merkezli, Gaziantep ve İstanbul'u da kapsayan eş zamanlı baskınlarda RM., M.Ç., E.G., A.S., B.R., B.D., H.G., A.Ü., D.N.A., M.S., F.S., İ.P., S.D., H.A. ve İ.H.C. isimli toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 70 bin 700 TL, 1.980 Euro, 600 dolar nakit para ile 15 cep telefonu, 1 laptop, 2 flash bellek, 2 ajanda ve 11 örgütsel kitap ele geçirildi.

Adli süreç

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, İ.H.C. tutuklandı. Kalan 4 şüpheli ise adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

