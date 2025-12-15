Antalya’da satırla katledilen hemşire: Eşe ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya davasında savcıdan ağırlaştırılmış müebbet talebi

Duruşmada mütalaa ve tanık beyanları

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iki aylık eşi hemşire Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Halit Can Sakman hakkında Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanığın eylemini canavarca hisle işlendiği, mağdurun sanığın eşi olduğu ve olay sırasında maktulün kendini savunamayacak durumda bulunduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 maddesinde düzenlenen nitelikli kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirerek sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya maktulün annesi Havva Ünay, babası Güney Demir, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada istenen adli raporun dosyaya girdiği ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Mahkemede HTS kayıtlarında adı geçen tanık Merve B. dinlendi. Tanık, sanıkla sınırlı bir tanışıklığı olduğunu, olay gecesi sanığa ulaşılamaması üzerine kendisine ait telefondan arama yapıldığını, daha sonra aynı numaradan sanığın teyzesi tarafından yapılan aramanın polis ekipleri tarafından açıldığını söyledi.

Maktulün annesi duruşmada "Ağırlaştırılmış müebbet alsın, gün yüzü görmesin, başka kimseye zarar vermesin" ifadelerini kullanırken, baba Güney Demir de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın savunması ve duruşmanın ertelenmesi

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Halit Can Sakman, evlilik öncesinde birlikte yaşadıklarını, evlilik sonrası maddi nedenlerle tartışmalar yaşandığını, kendisini baskı altında hissettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, Sevcan Demir Sakman sırt, karın ve vücudunun çeşitli bölgelerinden satırla yaralanmış ve sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etmiştir. Yaralı olduğunu söyleyen sanık polis ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edilmiştir.

Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, Sevcan Demir Sakman'ın şiddetten kaçmak amacıyla defalarca evden çıkmaya çalıştığı, sanık tarafından engellendiği ve olayın ardından Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı şekilde apartmandan tek başına çıktığı anların yer aldığı belirtildi.

