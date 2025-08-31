Antalya'da 5 Katlı Binanın Reklam Panolu Dış Cephe Kaplaması Düştü
Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, can kaybı yok
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde Demircikara Mahallesi, Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki 5 katlı binada bulunan dış cephe kaplaması yerinden koptu. Kaplamanın zemin ve birinci katında yer alan özel bir laboratuvara ait reklam panoları bulunuyordu.
Panik yaşayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. AFAD ekipleri, düşen cephenin altında kimsenin olmadığını tespit ederek kimsenin zarar görmediğini bildirdi.
Antalya'da 5 katlı apartmanın reklam panolarının bulunduğu dış cephe kaplaması düştü. Bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.