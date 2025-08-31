DOLAR
Antalya'da 5 Katlı Binanın Reklam Panolu Dış Cephe Kaplaması Düştü

Antalya Muratpaşa'da Demircikara Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın reklam panoları bulunan dış cephe kaplaması düştü; ekipler sevk edildi, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:00
Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, can kaybı yok

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde Demircikara Mahallesi, Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki 5 katlı binada bulunan dış cephe kaplaması yerinden koptu. Kaplamanın zemin ve birinci katında yer alan özel bir laboratuvara ait reklam panoları bulunuyordu.

Panik yaşayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. AFAD ekipleri, düşen cephenin altında kimsenin olmadığını tespit ederek kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

