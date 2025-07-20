DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.767.978,67 -0,29%

Antalya'da Akıntıya Kapılan 15 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde akıntıya kapılan 15 yaşındaki Özgür Yıldırım için yoğun arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 09:41
Antalya'da Akıntıya Kapılan 15 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Akıntıya Kapılan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 15 yaşındaki Özgür Yıldırım, ailesi ile birlikte piknik yapmak için gittikleri Bucak Mahallesi'ndeki Şahintepesine'de oyun oynarken akıntıya kapılarak Köprüçay Irmağı'na düştü. Olay, dün yaşandı ve çocuk, kaçan bir topu yakalamak isterken irmağa düştüğünde kısa sürede gözden kayboldu.

Arama Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve AFAD ekipleri, kaybolan çocuğu bulmak için büyük bir çaba sarf etmeye başladı. Ancak, yapılan çalışmalara rağmen Yıldırım'a henüz ulaşılamadı.

Sabahın erken saatlerinde, SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve İHH'nın da destek verdiği arama çalışmaları yeniden başladı. Ekipler, hem suda hem de ırmak kenarında arama faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Özgür Yıldırım'ın yakınları, arama çalışmalarını üzülerek izlerken, gözyaşlarına hakim olamadılar. Onlar, çocuğun bulunması için dualar ediyorlar.

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için...

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için ekiplerce arama çalışması yapılıyor. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nın da destek verdiği çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekipler, suda ve ırmak kenarında çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için...

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için ekiplerce arama çalışması yapılıyor. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nın da destek verdiği çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekipler, suda ve ırmak kenarında çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bergen'in 35. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi
2
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
3
Erzurum'da Çobanlar Tarafından Bulunan Ayı Yavrusu Koruma Altına Alındı
4
Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın 'Kayıp Elçi' Esseri, Anvers'te Sergileniyor
5
Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
6
Kayseri'de Park Yeri Kavgası Sonrası Camide Bıçaklama Olayı
7
IDEF 2025'te Milli Savunma Alanında Yenilikler

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı