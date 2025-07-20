Antalya'da Akıntıya Kapılan 15 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Akıntıya Kapılan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 15 yaşındaki Özgür Yıldırım, ailesi ile birlikte piknik yapmak için gittikleri Bucak Mahallesi'ndeki Şahintepesine'de oyun oynarken akıntıya kapılarak Köprüçay Irmağı'na düştü. Olay, dün yaşandı ve çocuk, kaçan bir topu yakalamak isterken irmağa düştüğünde kısa sürede gözden kayboldu.

Arama Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve AFAD ekipleri, kaybolan çocuğu bulmak için büyük bir çaba sarf etmeye başladı. Ancak, yapılan çalışmalara rağmen Yıldırım'a henüz ulaşılamadı.

Sabahın erken saatlerinde, SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve İHH'nın da destek verdiği arama çalışmaları yeniden başladı. Ekipler, hem suda hem de ırmak kenarında arama faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Özgür Yıldırım'ın yakınları, arama çalışmalarını üzülerek izlerken, gözyaşlarına hakim olamadılar. Onlar, çocuğun bulunması için dualar ediyorlar.

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için ekiplerce arama çalışması yapılıyor. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nın da destek verdiği çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekipler, suda ve ırmak kenarında çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için ekiplerce arama çalışması yapılıyor. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nın da destek verdiği çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekipler, suda ve ırmak kenarında çalışmalarını sürdürüyor.