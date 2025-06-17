Antalya'da ATV Devrildi: 2 Yaralı, 1'inin Durumu Ciddi

Antalya'nın Manavgat İlçesinde ATV Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, arazi aracı ATV devrildi ve bu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Side Mahallesi Cennetler mevkisinde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gerçekleşti. ATV kontrolden çıkarak devrildi ve içerisinde bulunan Mustafa E. ile Nurgül A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldılar.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası yaralılar arasında bulunan Nurgül A'nın durumu ciddiyetini koruyor. Aileleri ve arkadaşları, hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.