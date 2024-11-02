Antalya'da Dilenci Skandalı: 24 Bin 500 Lira Bulundu

Serik’te Şok Edici Bulgu

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen zabıta denetimleri sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi, denetim sonucunda üzerinden 24 bin 500 lira çıkarılmasıyla gündeme geldi.

Zabıta Ekiplerinin Denetimi

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde dilencileri hedef alan bir denetim programı yürüttü. Bu çerçevede, ilçe merkezinde dilencilik faaliyetleri sergileyen bir kişi tespit edildi.

Para Cezası Uygulandı

Denetim sonucunda, tespit edilen dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinde bu kadar yüksek bir miktarın bulunması şaşkınlık yarattı. Olayın ardından kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildi.

Bu durum, dilencilik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin denetlenmesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.