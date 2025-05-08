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Antalya'da Dolandırıcılık Skandalı: 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da kiralık araçları satarken dolandırıcılık yapan 10 kişiden 4'ü tutuklandı, toplamda 120 milyon lira zarar oluştu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 15:17
Antalya'da Dolandırıcılık Skandalı: 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Olayı

Antalya'da, kiraladıkları araçları internet üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, şehirdeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kiralanan araçların başka kişilere satışıyla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Çalışmalar ve Tespitler

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, İstanbul'da faaliyet gösteren 3 ayrı lojistik şirketin toplamda 73 aracının, Antalya'da faaliyet gösteren 2 firmaya kiralandığı belirlendi. Bu firmaların, sözleşme yaparak kiraladıkları araçları %30 peşinat ve 24-48 ay değişen vadelerle satışa sunduğu tespit edildi. Aracın aktarımına dair düzenlenen devir vaadi sözleşmeleri ile dolandırıcılık gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Dolandırıcılık Miktarı ve Operasyon Detayları

Bu dolandırıcılık yöntemleri sonucu toplamda yaklaşık 120 milyon lira zarar meydana geldiği belirlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle...

Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle...

Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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