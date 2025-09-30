Antalya'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık Abdulkadir Kocaoğlu'na, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Duruşma

Tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık son savunmasında pişman olduğunu ve eski eşinin ölümüne sebep olduğu için vicdan azabı yaşadığını belirtti.

Olay

22 Haziran 2024'te Akdeniz Bulvarı'nda meydana gelen olayda

Kocaoğlu, tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürdü ve olay yerine gelen polise teslim oldu. Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesisinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edildi.

Savcılık tarafından sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme heyeti verilen hükmü açıkladı.