Antalya'da falezlerdeki şüpheli ölüm: Sevgilisi ve kızı adli kontrolle serbest

Antalya'da falezlerde ölü bulunan Sami Kırkuşu (44) ile ilgili gözaltına alınan sevgilisi S.Y. ve kızı, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde, 27 Kasım sabah erken saatlerde balık tutmaya gelen vatandaşlar, denizle buluşan noktaya yakın bir alanda hareketsiz bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine polis, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek yaklaşık iki saat süren bir operasyonla hareketsiz yatan Sami Kırkuşu'nu sedyeyle yukarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kırkuşu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yakınlarının yaşadığı acı anlar, kardeşinin "Ağabeyim ölmüş" diye bağırmasıyla dikkat çekti.

Dört çocuk babası olan Kırkuşu'nun cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphe, TV iddiaları ve gözaltı

Yakınları, ölümün şüpheli olduğu iddiasıyla bir TV programına başvurdu. Aile, Kırkuşu'nun olaydan önce sevgilisi S.Y. ile birlikte olduğunu ve cep telefonunun onda bulunduğunu belirtti. Programda dile getirilen iddialarda, S.Y.'nin taksi şoförüne "Sevgilim kendisini kayalıklardan attı" dediği ve polise değil evine götürüldüğü yönündeki ifadeler öne çıktı.

Bu iddiaların ardından, iddiaların odağındaki S.Y. ile kızı, dün sabah Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından her iki şüpheli akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından, nöbetçi mahkeme her iki ismi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

