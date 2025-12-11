DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,95 -0,26%
ALTIN
5.775,72 0,33%
BITCOIN
3.842.849,53 2,39%

Antalya'da falezlerdeki şüpheli ölüm: Sevgilisi ve kızı adli kontrolle serbest

Antalya'da falezlerde ölü bulunan Sami Kırkuşu'nun sevgilisi S.Y. ve kızı, gözaltı sonrası nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:22
Antalya'da falezlerdeki şüpheli ölüm: Sevgilisi ve kızı adli kontrolle serbest

Antalya'da falezlerdeki şüpheli ölüm: Sevgilisi ve kızı adli kontrolle serbest

Antalya'da falezlerde ölü bulunan Sami Kırkuşu (44) ile ilgili gözaltına alınan sevgilisi S.Y. ve kızı, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde, 27 Kasım sabah erken saatlerde balık tutmaya gelen vatandaşlar, denizle buluşan noktaya yakın bir alanda hareketsiz bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine polis, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek yaklaşık iki saat süren bir operasyonla hareketsiz yatan Sami Kırkuşu'nu sedyeyle yukarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kırkuşu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yakınlarının yaşadığı acı anlar, kardeşinin "Ağabeyim ölmüş" diye bağırmasıyla dikkat çekti.

Dört çocuk babası olan Kırkuşu'nun cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphe, TV iddiaları ve gözaltı

Yakınları, ölümün şüpheli olduğu iddiasıyla bir TV programına başvurdu. Aile, Kırkuşu'nun olaydan önce sevgilisi S.Y. ile birlikte olduğunu ve cep telefonunun onda bulunduğunu belirtti. Programda dile getirilen iddialarda, S.Y.'nin taksi şoförüne "Sevgilim kendisini kayalıklardan attı" dediği ve polise değil evine götürüldüğü yönündeki ifadeler öne çıktı.

Bu iddiaların ardından, iddiaların odağındaki S.Y. ile kızı, dün sabah Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından her iki şüpheli akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından, nöbetçi mahkeme her iki ismi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

ANTALYA’DA 25 METRELİK FALEZLERDE KAYALIK ALANDA ÖLÜ OLARAK BULUNAN SAMİ KIRKUŞU’NUN YAKINLARININ...

ANTALYA’DA 25 METRELİK FALEZLERDE KAYALIK ALANDA ÖLÜ OLARAK BULUNAN SAMİ KIRKUŞU’NUN YAKINLARININ OLAYI ŞÜPHELİ BULARAK KATILDIĞI TV PROGRAMI SONRASI GÖZALTINA ALINAN KIRKUŞU’NUN SEVGİLİSİ S.Y. VE KIZI ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

ANTALYA’DA 25 METRELİK FALEZLERDE KAYALIK ALANDA ÖLÜ OLARAK BULUNAN SAMİ KIRKUŞU’NUN YAKINLARININ...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
4
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
5
Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı
6
Afyonkarahisar'da zihinsel engelli adamın şüpheli ölümü: 3 gözaltı
7
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027