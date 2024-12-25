Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Aşçıbaşını İtfaiye Kurtardı

Antalya'da Korkutan Kaza

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, falezlere kurulu bir restoranda çalışan 35 yaşındaki aşçıbaşı Kenan Yılmaz, iskeleden dengesini kaybederek denize düştü.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale

Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'nde gerçekleşen olay sonrası, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

İtfaiye Ekibinin Başarılı Kurtarma Operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yükselen dalgalara karşı iskelenin altına tutunmaya çalışan Yılmaz’a ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkarılan Yılmaz, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay, hem çalışanlar hem de çevredekiler için büyük bir korku dolu anlar yaşattı. Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlere kurulu restoranın iskelesinden düşerek yaralanan aşçıbaşı, itfaiye ekibince kurtarıldı. Aşçıbaşı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.