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Antalya'da Falezlere Sürüklenen Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da arıza yapan tekne, falezlere sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri 3 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 15:37
Antalya'da Falezlere Sürüklenen Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da Denizde Kurtarma Operasyonu

Antalya’da, motor arızası nedeniyle denizde falezlere doğru sürüklenen bir teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarma Operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Düden Şelalesi önlerinde meydana gelen olayda, motor arızası nedeniyle teknenin falaşere doğru sürüklendiği ihbarı üzerine hemen harekete geçildi.

Bölgeye intikal eden ekipler, arıza nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişiyi güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kurtarma işleminin ardından tekne, sahil güvenlik botu tarafından Aksu Çayı'na çekildi.

Antalya'da arıza nedeniyle denizde falezlere doğru sürüklenen teknedeki 3 kişi ekipler tarafından...

Antalya'da arıza nedeniyle denizde falezlere doğru sürüklenen teknedeki 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Antalya'da arıza nedeniyle denizde falezlere doğru sürüklenen teknedeki 3 kişi ekipler tarafından...

Antalya'da arıza nedeniyle denizde falezlere doğru sürüklenen teknedeki 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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