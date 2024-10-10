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Antalya'da Genç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir genci tartışma sonucu vurarak öldüren zanlının yakalanması için polis çalışıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:18
Antalya'da Genç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'da Silahlı Saldırı Olayı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir genç trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yeşildere Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Kaçarlar (22), tartıştığı kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Tartışma Kanlı Bir Olaya Dönüştü

İlk belirlemelere göre, Kaçarlar ile zanlı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli, tabancayla Kaçarlar'a ateş etti. Olay anında çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemeler sonrasında, Kaçarlar’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze, genç adamın yakınlarına teslim edildi.

Aile Yastayken, Olayın Faili Aranıyor

Kaçarlar’ın annesi, oğlunun kaybıyla derin bir acı yaşıyor ve "Oğluma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döküyor. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir zanlı, tartıştığı genci silahla vurarak öldürdü. Gencin annesi...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir zanlı, tartıştığı genci silahla vurarak öldürdü. Gencin annesi (solda), "Oğluma sahip çıkamadım." diyerek gözyaşı döktü.

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