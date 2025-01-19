Antalya'da Güneşli Havada Plajlar Dolu: Yerli ve Yabancı Turistler Sahilleri Doldurdu

Antalya'nın Güneşli Gününde Sahiller Dolup Taşıyor

Antalya'da, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen yerli halk ve turistler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü bu güzel günde, nem oranı %42 seviyesinde seyretti.

Sahillerde Yoğunluk ve Eğlence Dolu Anlar

Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, özellikle Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde vakit geçirerek güneşlenmeyi tercih etti. Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi plajlarda güneşin tadını çıkardı. Denizde ise eğlence dolu anlar yaşandı; bazıları denizde yüzerek serinledi.

Ayrıca, bazı sporseverlerin kürek sörfü (SUP) yapması ve deniz paraşütü ile uçması, sahildeki görüntülere renk kattı. Güneşli havanın keyfini çıkaran tüm tatilciler, Antalya'nın doğal güzelliklerinin tadını açığa çıkarıyor.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları ise denize girdi.