Antalya'da Güneşli Havada Plajlar Dolu: Yerli ve Yabancı Turistler Sahilleri Doldurdu

Antalya, güneşli havanın tadını çıkarmak için plaj doldu. Yerli ve yabancı turistler sahilde ve denizde keyifli anlar geçirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:59
Antalya'da Güneşli Havada Plajlar Dolu: Yerli ve Yabancı Turistler Sahilleri Doldurdu

Antalya'nın Güneşli Gününde Sahiller Dolup Taşıyor

Antalya'da, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen yerli halk ve turistler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü bu güzel günde, nem oranı %42 seviyesinde seyretti.

Sahillerde Yoğunluk ve Eğlence Dolu Anlar

Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, özellikle Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde vakit geçirerek güneşlenmeyi tercih etti. Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi plajlarda güneşin tadını çıkardı. Denizde ise eğlence dolu anlar yaşandı; bazıları denizde yüzerek serinledi.

Ayrıca, bazı sporseverlerin kürek sörfü (SUP) yapması ve deniz paraşütü ile uçması, sahildeki görüntülere renk kattı. Güneşli havanın keyfini çıkaran tüm tatilciler, Antalya'nın doğal güzelliklerinin tadını açığa çıkarıyor.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk...

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk...

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas: İsrail'in Başarısı Savaş Suçları İşlemek
2
Han Yunus'tan Acil Uyarı: Gazze'de Çevre ve Sağlık Felaketi Kapıda
3
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de Sivil Halk Büyük Acılar Çekti
4
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
5
Çanakkale'de Kocabaş Çayı'na Düşen Otomobilde Yaralı ve Kaybolan Var
6
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti
7
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı