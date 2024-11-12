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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. 15 cep telefonu ve kaçak içki ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:21
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele ve suçların önlenmesi amacıyla Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Kaçak Mallar

Yapılan operasyonlar sırasında belirlenen adreslerde önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. İşte neler bulundu:

  • 15 gümrük kaçağı cep telefonu
  • 1257 paket gümrük kaçağı sigara
  • 1682 gümrük kaçağı puro
  • 35 pipo tütünü
  • 62 elektronik sigara
  • 53 litre gümrük kaçağı alkol
  • 229 bin 152 şişe kaçak alkol
  • 2 tabanca

Bu başarılı operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 15 gümrük...

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 15 gümrük kaçağı cep telefonu, 1257 paket gümrük kaçağı sigara, 1682 gümrük kaçağı puro, 35 pipo tütünü, 62 elektronik sigara, 53 litre gümrük kaçağı alkol, 229 bin 152 şişe kaçak alkol ve 2 tabanca ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 15 gümrük...

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 15 gümrük kaçağı cep telefonu, 1257 paket gümrük kaçağı sigara, 1682 gümrük kaçağı puro, 35 pipo tütünü, 62 elektronik sigara, 53 litre gümrük kaçağı alkol, 229 bin 152 şişe kaçak alkol ve 2 tabanca ele geçirildi.

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