Antalya'da kahvehane kavgası: Bir kişinin öldürülmesiyle 3 sanık yargılanıyor

Duruşmada gelişmeler

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Furkan D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, tutuksuz yargılanan Adem D. ve Akseven A. ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyaya giren raporda Furkan D.'nin cezai sorumluluğunun tam olduğu görüşünün yer aldığını bildirdi. Sanık Furkan D. savunmasında doktorların kendisini kısa süre dinlediğini ve muayene etmediğini ileri sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat K., maktul Uğur Akyol'un, kuzeni Ahmet Akyol'un olay günü işten çıkarılması nedeniyle sanık Furkan D.'ye saldırdığını iddia etti.

Mahkeme salonunda taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası duruşma savcısı, bundan sonraki duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

Sanık avukatlarının adli tıptan yeniden akıl sağlığı raporu alınması yönündeki talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Heyet, Furkan D.'nin tutukluluk halinin ve tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Olay, Kepez ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde 29 Kasım 2024'te meydana geldi. Kahvehanede çıkan kavgada Furkan D., yanındaki silahla ateş ederek Uğur Akyol'un ölümüne neden oldu. Olayla ilgili Furkan D., amcası Adem D. ve Akseven A. gözaltına alındı; Furkan D. tutuklandı, diğer iki sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.