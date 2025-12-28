Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Kristal kar, güneşli hava ve dolu pistler

Dünyada sadece Alpler’de ve Sarıkamış’ta görülen eşsiz kristal kar yapısı ve sarıçam ormanları arasındaki güvenli pistleriyle ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, Aralık ayının son hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Son yağan kar ile birlikte pistlerde 80 santim kara ulaşan merkez, 2 bin 634 rakımlı alanında kayak severleri ağırlıyor. Ziyaretçiler bir yandan kayak yaparken bir yandan da güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Kar kalitesinin kayak ve snowboard için en üst seviyede olması, çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilcilerin akınına neden oldu.

Hafta sonunu değerlendirdiklerini ifade eden kayak severler, "Dünya da nadir görülen kristal karın yağdığı Sarıkamış’a geldik. Pistler çok güzel, orman içinde kaymak çok güzel, tatilin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Çığ tehlikesi olmadan kaydıklarını belirten bazı ziyaretçiler ise, "Ortam çok kalabalık, çok güzel, çok güzel bugün burası, herkesi de bekleriz" şeklinde konuştu.

Merkezde 5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi bulan, farklı zorluk derecelerine sahip 10 pist bulunuyor. Sadece kayakçılar değil, çocuklarıyla gelen aileler de kızak pistlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bölgedeki otellerin doluluk oranları hafta sonu itibarıyla yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Bazı otellerde akşam saatlerinde meşaleli kayak gösterileri ve Kafkas halk oyunları performansları sergileniyor.

