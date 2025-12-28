Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Teleferik Önünde Yüzlerce Metre Kuyruk

Kış turizminin popüler merkezlerinden Uludağ'a hafta sonu çıkmak isteyenler sabahın ilk ışıklarından itibaren teleferik istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Zirveye teleferikle ulaşmak isteyenler metrelerce uzayan kuyruklarda bir saati aşkın süre beklemek zorunda kaldı.

Günlük ve konaklamalı ziyaretçi akını

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ'da adeta insan seli oluştururken, otellerde kalanlar ile günübirlik gelenlerin bir arada olması yoğunluğu artırdı. Bazı vatandaşlar özel araçla zirve yolunu tercih ederken, trafikte vakit kaybetmek istemeyenler Bursa manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk için teleferiği seçti.

Sabah saatlerinden itibaren teleferik tesislerine gelen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik gerekçesiyle kabinlere sınırlı sayıda yolcu alınması kuyrukların uzamasına neden oldu.

Hava ve kar durumu

Uludağ'da kar kalınlığının 45 santimetre'yi aştığı, hava sıcaklığının -5 derece ölçüldüğü açıklandı. Meteoroloji verilerine göre yağışın devam etmesi halinde kar kalınlığının yarına kadar yarım metreye ulaşması bekleniyor.

Soğuk havaya rağmen zirveye çıkmak isteyenler güzel bir hafta sonu geçirmek için beklemeye değdiğini belirtti. Bazı ziyaretçiler 'Yaklaşık yarım saattir sırada bekledik' derken, diğerleri 'Burada yaklaşık 1 saattir sıradayız ve muhtemelen bir o kadar daha bekleyeceğiz' şeklinde konuştu. Ziyaretçiler teleferikle çıkmanın ayrı bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Bursa Teleferik yetkilisinin değerlendirmesi

Bursa Teleferik Pazarlama Müdürü Ersoy Ey, teleferiğin sunduğu deneyimi ve teknik özellikleri şöyle aktardı: 'Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetre civarında yarına kadar yağış ile birlikte yarım metreyi bulması bekleniyor. Yerli ve yabancı turist akını yaşıyoruz. Teleferikle Uludağ'a çıkmak hem güvenli hem de daha hızlı. Bursa Teleferik 9 kilometre ile tek halatlı dünyanın en uzun teleferik hattı. Aynı zamanda da Türkiye'de kurulan ilk teleferik hattı, 62 yıldır hizmet veriyor. Misafirlerimiz panoramik cam kabinler ile eşsiz Uludağ manzarası izleyerek 22 dakikalık bir yolculuk gerçekleştiriyor.'

Bilet ve çalışma bilgileri

Teleferik sisteminde gidiş-dönüş bilet fiyatı tam 400 lira, öğrenci 200 lira olarak uygulanıyor. Tesisler akşam saat 19.00a kadar hizmet veriyor.

