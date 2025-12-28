DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Teleferik Önünde Yüzlerce Metre Kuyruk

Uludağ teleferik istasyonlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor; kar 45 santimetre, sıcaklık -5°C, teleferik biletleri 400/200 lira.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:26
Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Teleferik Önünde Yüzlerce Metre Kuyruk

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Teleferik Önünde Yüzlerce Metre Kuyruk

Kış turizminin popüler merkezlerinden Uludağ'a hafta sonu çıkmak isteyenler sabahın ilk ışıklarından itibaren teleferik istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Zirveye teleferikle ulaşmak isteyenler metrelerce uzayan kuyruklarda bir saati aşkın süre beklemek zorunda kaldı.

Günlük ve konaklamalı ziyaretçi akını

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ'da adeta insan seli oluştururken, otellerde kalanlar ile günübirlik gelenlerin bir arada olması yoğunluğu artırdı. Bazı vatandaşlar özel araçla zirve yolunu tercih ederken, trafikte vakit kaybetmek istemeyenler Bursa manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk için teleferiği seçti.

Sabah saatlerinden itibaren teleferik tesislerine gelen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik gerekçesiyle kabinlere sınırlı sayıda yolcu alınması kuyrukların uzamasına neden oldu.

Hava ve kar durumu

Uludağ'da kar kalınlığının 45 santimetre'yi aştığı, hava sıcaklığının -5 derece ölçüldüğü açıklandı. Meteoroloji verilerine göre yağışın devam etmesi halinde kar kalınlığının yarına kadar yarım metreye ulaşması bekleniyor.

Soğuk havaya rağmen zirveye çıkmak isteyenler güzel bir hafta sonu geçirmek için beklemeye değdiğini belirtti. Bazı ziyaretçiler 'Yaklaşık yarım saattir sırada bekledik' derken, diğerleri 'Burada yaklaşık 1 saattir sıradayız ve muhtemelen bir o kadar daha bekleyeceğiz' şeklinde konuştu. Ziyaretçiler teleferikle çıkmanın ayrı bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Bursa Teleferik yetkilisinin değerlendirmesi

Bursa Teleferik Pazarlama Müdürü Ersoy Ey, teleferiğin sunduğu deneyimi ve teknik özellikleri şöyle aktardı: 'Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetre civarında yarına kadar yağış ile birlikte yarım metreyi bulması bekleniyor. Yerli ve yabancı turist akını yaşıyoruz. Teleferikle Uludağ'a çıkmak hem güvenli hem de daha hızlı. Bursa Teleferik 9 kilometre ile tek halatlı dünyanın en uzun teleferik hattı. Aynı zamanda da Türkiye'de kurulan ilk teleferik hattı, 62 yıldır hizmet veriyor. Misafirlerimiz panoramik cam kabinler ile eşsiz Uludağ manzarası izleyerek 22 dakikalık bir yolculuk gerçekleştiriyor.'

Bilet ve çalışma bilgileri

Teleferik sisteminde gidiş-dönüş bilet fiyatı tam 400 lira, öğrenci 200 lira olarak uygulanıyor. Tesisler akşam saat 19.00a kadar hizmet veriyor.

KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ’A HAFTA SONU ÇIKMAK İSTEYENLER, SABAHIN ERKEN...

KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ’A HAFTA SONU ÇIKMAK İSTEYENLER, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN TELEFERİK İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU. ZİRVEYE TELEFERİKLE ULAŞMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR, METRELERCE UZAYAN KUYRUKLARDA BİR SAATİ AŞKIN SÜRE BEKLEMEK ZORUNDA KALDI.

KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ’A HAFTA SONU ÇIKMAK İSTEYENLER, SABAHIN ERKEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
2
Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Rüzgarı: 10 Ton Hamsi Dağıtıldı
3
Uraloğlu: Yerli ZACENS Sarnıç Vagonları Ordunun Lojistik Gücünü Güçlendirecek
4
Zigana Gümüşkayak'ta Hafta Sonu Yoğunluğu: Pistler Dolup Taştı
5
Diyarbakır'da 6 Yaşındaki İbrahim Efe'den Ambulans Duyarlılığı
6
Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar
7
Osmangazi’de Buzlanmaya Karşı Seferberlik: Tuzlama ve Yol Genişletme

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti