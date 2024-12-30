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Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 23:32
Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da Dağlık Alanda Mahsur Kalan Üç Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Çayköy Kanyonu bölgesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi, hızla hareket eden kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yolunu kaybeden üç kişinin durumu hakkında bilgi almak üzere jandarmayı aradığı öğrenildi. Bu ihbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, mahsur kalan kişilere kısa sürede ulaştı. Yapılan kontroller sonucunda, 3 bireyin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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