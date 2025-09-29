Antalya'da 'Mavide Bilim'le İlk Dalış Heyecanı

Antalya'da 'Mavide Bilim' öğrencileri denizle buluştu

Avrupa Birliği destekli "Mavide Bilim" projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya gelen öğrenciler, su altı arkeoloji gemisinde uzmanlarla birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Gemi ziyareti ve eğitim programı

Akdeniz Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde, dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi'nde bir program düzenlendi. Öğrenciler, Kemer Marina'da demirli olan gemiyi gezme fırsatı buldu.

Programda çocuklara gemideki basınç odası, deniz altı sonarları ve su altı robotları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi; bazı öğrenciler için bu, denizle ilk buluşma ve ilk dalış heyecanı oldu.

Idyros Antik Kenti ve kapanış

Deniz deneyiminin ardından öğrenciler, tarihi alanlardan biri olan Idyros Antik Kenti'ni ziyaret etti ve burada yürütülen kazı ile restorasyon çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik, İspanya, Hollanda, Polonya, Litvanya, Lübnan ve Belçika başta olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen ve arkeolog ile Antalya Müzesi uzmanlarının katıldığı bir klasik müzik konseri ile sona erdi.

