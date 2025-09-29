Antalya'da 'Mavide Bilim'le İlk Dalış Heyecanı

Mavide Bilim projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen öğrenciler UPL gemisinde su altı deneyimi yaşadı; Idyros ziyareti ve konserle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:55
Antalya'da 'Mavide Bilim'le İlk Dalış Heyecanı

Antalya'da 'Mavide Bilim' öğrencileri denizle buluştu

Avrupa Birliği destekli "Mavide Bilim" projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya gelen öğrenciler, su altı arkeoloji gemisinde uzmanlarla birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Gemi ziyareti ve eğitim programı

Akdeniz Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde, dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi'nde bir program düzenlendi. Öğrenciler, Kemer Marina'da demirli olan gemiyi gezme fırsatı buldu.

Programda çocuklara gemideki basınç odası, deniz altı sonarları ve su altı robotları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi; bazı öğrenciler için bu, denizle ilk buluşma ve ilk dalış heyecanı oldu.

Idyros Antik Kenti ve kapanış

Deniz deneyiminin ardından öğrenciler, tarihi alanlardan biri olan Idyros Antik Kenti'ni ziyaret etti ve burada yürütülen kazı ile restorasyon çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik, İspanya, Hollanda, Polonya, Litvanya, Lübnan ve Belçika başta olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen ve arkeolog ile Antalya Müzesi uzmanlarının katıldığı bir klasik müzik konseri ile sona erdi.

Mavide Bilim" isimli Avrupa Birliği Projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya...

Mavide Bilim" isimli Avrupa Birliği Projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya gelen öğrenciler, su altı arkeoloji gemisinden uzmanlarla dalış deneyimi yaşadı. Çocuklar, dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisinden dalış yaptı.

Mavide Bilim" isimli Avrupa Birliği Projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası
2
Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de
3
Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının
4
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı
5
Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi
6
Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam
7
Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı