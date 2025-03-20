Antalya'da Operasyon: 45 Şüpheli Yakalandı!

Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 45 kişi yakalandı, 15 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:02
Antalya'da Operasyon: 45 Şüpheli Yakalandı!

Antalya Merkezli Suç Örgütüne Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen bir operasyonda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, C.F.'nin liderliğini yaptığı tefeci suç örgütüne yönelik operasyon, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. 650 jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de toplamda 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 45 kişi gözaltına alındı.

Suçların Detayları

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin, tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri ve senetleri çaresiz kalan bireylerden tehdit ve şantaj aracılığıyla tahsil ettikleri belirlendi. Çek teminatlarını kötüye kullanarak faktoring şirketlerinden yüksek oranlarda "komisyon" adı altında faiz tahsil ettikleri tespit edildi.

El Koyma ve Soruşturma Süreci

Gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 15 milyar lira değerinde:

  • 5 yıldızlı otel (250 odalı)
  • 220 dönümlük arazi
  • 3 apartman (18 daire)
  • 2 büyük et entegre tesisi
  • 29 villa
  • 6 iş yeri
  • 71 arsa veya tarla
  • 76 araç
  • 4 şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince adli makamlarca el konuldu.

Operasyonda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek, senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek gibi deliller ele geçirildi. Ayrıca, 4 ayrı şirkete kayyım ataması yapılarak adli tahkikat süreci başlatıldı.

Şüphelilere Yönelik Suçlamalar

Yakalanan zanlılar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "silahla tehdit", "kasten yaralama", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlar kapsamında soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, "Antalya valimizi, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa kaymakamlarımızı, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum." diye belirtti.

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