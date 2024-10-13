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Antalya'da Pikap ve Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:41
Antalya'da Pikap ve Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, bir pikap ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Olay, Bayralar Mahallesi'nde gerçekleşti. 07 Z 5826 plakalı pikap, Hüseyin Sarıca tarafından sürülüyordu. Çarpışmanın diğer tarafında ise Aytaç Özen yönetimindeki 07 BIF 075 plakalı motosiklet yer aldı.

Alev Alan Araçlar

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yaralı ve Ölüler

Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, motosiklet sürücüsü Aytaç Özen ve pikapta bulunan İbrahim Solmaz’ın hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Hüseyin Sarıca ise Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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