Antalya'da Rus Kadın İslam'a Geçti

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Önemli Bir Değişim

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Rus uyruklu Olga Karabaş, İslam dinine geçiş yaparak Müslüman oldu.

Müslümanlık Yolculuğu

İlçede eşi Sabri Karabaş ile yaşayan Olga, İslam dinine olan ilgisi nedeniyle, ilçede çalışan tercüman Zekiye Uğur'dan destek istedi. Uğur'un önerisiyle, İlçe Müftülüğü'ne başvurarak resmi bir ihtida merasimi düzenlendi.

Resmi İhtida Merasimi

Kur'an tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Fahri Başar da yer aldı. Başar, Olga'ya İslam dini hakkında bilgiler vererek, kelime-i şehadet getirmesi için yönlendirdi. Olga, burada Oya ismini alarak Müslüman oldu.

Tevhit İnancı ve Hediyeler

Müftü Başar, İslam dinine geçmenin büyük bir erdem olduğunu belirterek, Oya'nın tevhit inancıyla buluştuğunu ifade etti. Merasimin sonunda Oya'ya ihtida belgesi ve bir Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Rus uyruklu Olga Karabaş, Müslümanlığı seçti. İlçe Müftüsü Fahri Başar (sağda), Müslüman olarak, "Oya" ismini alan Olga Karabaş'a ihtida belgesi takdim etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Rus uyruklu Olga Karabaş, Müslümanlığı seçti. İlçe Müftüsü Fahri Başar (sağda), Müslüman olarak, "Oya" ismini alan Olga Karabaş'a ihtida belgesi takdim etti.