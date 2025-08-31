DOLAR
Antalya'da 'rüşvet' soruşturmasında 3 iş insanı tahliye edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 iş insanı etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi; soruşturma geniş çaplı operasyon ve kayyum atamalarını kapsıyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:41
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanları A.Y, M.A ve E.A, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

Tahliyeye ilişkin gelişme

Soruşturma kapsamında tekrar ifadeleri alınan iş insanları, cezaevinden salıverildi. Tahliyeler, dosyaya giren itiraflar ve beyanların değerlendirilmesiyle gerçekleşti.

Soruşturmanın seyrine genel bakış

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada; 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. adliyeye sevk edilmiş, Muhittin Böcek tutuklanırken Z.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulanmıştı. Kararın ardından Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma sürecinde Büyükşehir Belediyesi personelinden Serkan Temuçin (Genel Sekreter Yardımcısı) ve Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya, "irtikap" suçundan tutuklandı; bilgi işlem destek çalışanı Halil K. ise adli kontrol ve ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek ise 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

12 Ağustos operasyonu ve tutuklamalar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Emniyette 2 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhale sonrası iddialar: 195 milyon lira

Soruşturma dosyasına göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y ve Y.Y'nin, hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi.

Teknik incelemeler sonucu paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının elden teslim edildiği; döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla paraların altına çevrilip kasalarda saklandığı bilgileri soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdikleri iddia edildi.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği ve ödemelerin ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da dosyaya yansıdı.

Kayyum atamaları ve son gelişme

Para transferlerine ilişkin hesap hareketleri, şüpheli beyanları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

Soruşturma sürüyor; tahliyeler ve yeni deliller dosyaya girmeye devam ediyor.

