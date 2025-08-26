DOLAR
Antalya'da Sahtecilikle 8 milyon 500 bin lira Aktaran Çalışan Tutuklandı

Antalya'da orman mühendisi B.G.'nin, 2020-2024 döneminde şirketten 8 milyon 500 bin lira aktarımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:45
Antalya'da sahtecilik iddiası: 8 milyon 500 bin lira aktarıldı

Antalya Emniyeti, kentte faaliyet gösteren bir şirketin mali kayıtlarında yapılan incelemede sahtecilik yapılarak başka hesaplara 8 milyon 500 bin lira aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Olayın detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 2020-2024 yılları arasındaki finansal kayıtları inceledi. Yapılan çalışmada, sahtecilik yoluyla şirketten üçüncü şahıs hesaplarına yüksek tutarda para transferi yapıldığı belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen, çalıştığı iş yerinde orman mühendisi olarak görev yapan B.G., ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

