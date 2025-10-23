Antalya'da Saksağan Dağı'nda Mahsur Kalan Jeoloji Mühendisleri Helikopterle Kurtarıldı

Akseki'de Saksağan Dağı'nda yönünü kaybeden jeoloji mühendisleri Cihan Yalçın ve Murat Cömert, askeri helikopterle kurtarıldı; sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:29
Antalya'da Saksağan Dağı'nda Mahsur Kalan Jeoloji Mühendisleri Helikopterle Kurtarıldı

Antalya'da Saksağan Dağı'nda mahsur kalan mühendisler kurtarıldı

Askeri helikopterle tahliye edildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, araştırma yapmak için çıktıkları Saksağan Dağı'nda mahsur kalan iki jeoloji mühendisi askeri helikopterle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, jeoloji mühendisleri Cihan Yalçın ve Murat Cömert, bölgedeki jeolojik yapıyı incelemek amacıyla dün Kuyucak Mahallesi sınırlarındaki 2 bin 200 metre rakımlı Saksağan Dağı'na çıktı.

Araştırma sırasında yönlerini kaybeden mühendisler, hava karardıktan sonra dönüş yolunu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Amirliği ekipleri ile jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaklaşık 5 saat süren yürüyüşün ardından iki mühendise ulaştı. Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter ile bu sabah mahsur kaldıkları yerden alınan Yalçın ve Cömert, Akseki Komando Jandarma Tabur Komutanlığı'na ulaştırıldı.

Kontrolleri için Akseki Devlet Hastanesi'ne götürülen iki mühendisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde araştırma yapmak için çıktıkları Saksağan Dağı'nda mahsur kalan iki...

Antalya'nın Akseki ilçesinde araştırma yapmak için çıktıkları Saksağan Dağı'nda mahsur kalan iki jeoloji mühendisi, askeri helikopterle kurtarıldı.

