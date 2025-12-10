Antalya'da Spotçu Yangınında 2 Ölü: Tutuklu Sanık "Yanmaya hazır mısınız" İddiasıyla Hakim Karşısında

Antalya'da spotçu dükkanlarındaki yangın ve ilk duruşma

Antalya Muratpaşa'da 2 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangında iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada tutuklu sanık Ufuk B., Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanığın, tanıkların ifadelerine göre "Yanmaya hazır mısınız" diyerek ateş başlattığı iddia edildi.

Yangının seyri ve can kayıpları

2 Ocak 2025 akşamı saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak'ta bir apartmanın girişindeki ikinci el eşya satış dükkanında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişik nizam apartmanlara yayıldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İddianameye göre, yan dükkânın işletmecisi Mete Durupınar, duman nedeniyle iş yerinden çıkamayarak karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Apartman altındaki çamaşırhanede çalışan Ahmet Özen ise duman ve ısıya maruz kalıp Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı; gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi.

Yangın söndürüldükten sonra bitişikteki iki binada büyük çapta maddi hasar oluştu; giriş katlarındaki çamaşırhane ve iki spotçu dükkanı kullanılamaz hale geldi.

İddianame: Suçlamalar ve talepler

Hazırlanan iddianamede sanık Ufuk B. hakkında, Ahmet Özen ve Mete Durupınar’ın ölümüyle sonuçlanan eylemler nedeniyle iki kez "olası kastla yangın çıkartmak suretiyle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları istendi. Ayrıca yaralanan Lokman Derya Y. ve Seval G. hakkında iki kez "yangın çıkartmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve apartmanlarda çok sayıda konut, iş yeri ile bir araca zarar verilmesi nedeniyle "zincirleme mala zarar verme" suçundan cezalandırma talep edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı raporunda, yangının apartman giriş katında bulunan 10 C numaralı spotçunun önünde istiflenen eşyalara bırakılan veya atılan bir ateş kaynağı sonucu başladığının tahmin edildiği, alevlerin kısa sürede diğer iş yerleri ve bitişik nizam apartmanlara sirayet ettiği belirtilerek olayın adli makamlarca değerlendirilmesinin uygun olacağı kaydedildi.

Duruşma ve tanık beyanları

Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan sanık Ufuk B., savunmasında yangını çıkarmadığını ve olay günü yaşananlara ilişkin savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Sanık, aralarında geçmişe dayalı anlaşmazlık bulunan Lokman Derya Y. ile tartıştığını, dükkanın dışındaki malzemelerin bilmediği bir şekilde yanmaya başladığını iddia etti.

Müşteki Lokman Derya Yılmaz, daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayarak sanığın dükkâna girip "Sen benim 100 liramı mı yiyeceksin, yanmaya hazır mısınız?" dediğini, sağ cebinden çıkardığı sarı teneke kutuyu üçlü koltuğa döküp çakmakla ateşe verdiğini anlattı. Lokman, sanığın montunun içinden çıkardığı satırla kendisine vurduğunu ve tehdit ettiğini iddia etti.

Müşteki Seval Gençoğlu de sanığın dükkâna girip aynı ifadeyi kullandığını, elindeki sıvıyı koltuğa döküp ateşe verdiğini; içeride mahsur kaldığını, sanığın satırın kesici olmayan kısmıyla kendi sol omzuna vurduğunu belirtti. Gençoğlu, yangında malzemelerinin yaklaşık 50 bin TL zarar gördüğünü söyledi.

Maktul Ahmet Özen'in eşi Hasibe Özen, eşinin binanın altındaki "Anadolu Çamaşırhanesi"nde çalıştığını, yangın nedeniyle eşinin dışarı çıkamadığını ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini anlattı.

Maktul Mete Durupınar'ın annesi Kibare Açalya ise olayın "basit bir yangın" olmadığını, kasti çıkarıldığını savundu ve oğlunun dükkânı ile diğer dükkan arasındaki mesafenin iki metre olduğunu belirtti. Ayrıca oğlunun 8 Ocak'ta defterine "Benim için saldırı ya da infazım olabilir" şeklinde bir not yazdığını mahkemeye aktardı.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Önemli bilgiler: Olay tarihi: 2 Ocak 2025. Ölenler: Mete Durupınar, Ahmet Özen. Tutuklu sanık: Ufuk B.. İddialar arasında "olası kastla yangın çıkartmak suretiyle kasten öldürme" suçlaması yer alıyor.

ANTALYA'DA İKİ AYRI SPOTÇU DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINDA İKİ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN "OLASI KASTLA YANGIN ÇIKARTMAK SURETİYLE ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA TUTUKLU YARGILANAN UFUK BİNBİR, ANTALYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. MAHKEMEDE SANIĞIN "YANMAYA HAZIR MISINIZ" DİYEREK ATEŞ BAŞLATTIĞI VE ÖLÜMLERE SEBEP OLDUĞU İDDİA EDİLDİ. ÖLEN KİŞİLERDEN METE DURUPINAR'IN ANNESİ "GİDEN BENİM OĞLUM OLDU" DİYEREK MAHKEMEDE İFADE VERİRKEN, SANIĞIN KASTEN YANGIN ÇIKARDIĞINI SAVUNDU.