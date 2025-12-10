DOLAR
Besni'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı — Yaralanma Yok

Adıyaman Besni'de 02 AAP 910 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi; itfaiye ve polis müdahalesiyle yaralanma olmadığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:44
Olay ve Müdahale

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, S.T. idaresindeki 02 AAP 910 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı, ancak araçta büyük çapta hasar meydana geldiği tespit edildi.

Besni İtfaiye ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak araç çevresinde gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

