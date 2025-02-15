Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik hassas bir çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli süreçte, şüphelilerden S.O, İ.G, H.Y, B.T, S.A ve M.T. hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli F.O. ve F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.