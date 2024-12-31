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Antalya'da Yalnız Yaşayan Ürdünlü Adam Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ürdünlü Mohammad Qasım Badi Mousa, evinde ölü bulundu. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:36
Antalya'da Yalnız Yaşayan Ürdünlü Adam Evinde Ölü Bulundu

Antalya’da Yalnız Yaşayan Ürdünlü Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi'nde, yalnız yaşayan Mohammad Qasım Badi Mousa (46) evinde ölü bulundu. Olay, Mousa'nın arkadaşının kendisinden haber alamaması üzerine eve gelmesiyle ortaya çıktı.

Arkadaşının ihtar ettiği sağlık ekipleri, Mousa'yı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemenin ardından, Mousa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

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