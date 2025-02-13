Antalya'da Yaşam Mücadelesi Veren İzzet Yıldırım'a Yardım Eli Uzatıldı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki İzzet Yıldırım, kimsesiz ve ağır hastalıklarıyla mücadele ederken, mahalle muhtarı ve belediye ekipleri sayesinde önemli bir destek aldı.

Ahatlı Mahallesi Muhtarı Şerife Koç, Yıldırım'ın zorlu yaşam koşullarını fark ederek Kepez Belediyesine yardım talebinde bulundu. Bu başvuru üzerine, belediye ekibi hemen mahalleye gelerek Yıldırım'ın tek göz odadan oluşan evini ve bahçesini temizledi.

Yıldırım, muayene etmek üzere doktora da götürüldü. Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimsesi olmadığı için bir hayırseverin kendisine evinin bahçesindeki tek odayı verdiğini belirtti. Tuvalet ve banyosu bulunmayan bu odada yaşam mücadelesi veren Yıldırım, "Akciğer hastasıyım, her şeyi burada yapıyorum. Çöp toplayarak yaşamaya çalışıyorum. 2 aydır hastalığım ilerlediği için çalışamıyorum" dedi.

Muhtar Koç, mahalle sakinlerinin bildirimleri doğrultusunda Yıldırım'ın durumunu öğrenip, belediyeden yardım talebinde bulunduğunu ifade etti. Koç, "Eve geldim ve vatandaşın durumunun çok kötü olduğunu gördüm. Ev yaşanmaz durumdaydı. Belediye ekipleri geldi, evi temizlediler ve yeni eşya alacaklar" diye konuştu.

Yıldırım'a destek olmak amacıyla mahalleli Ömer Karagöz gibi bazı sakinler, ihtiyaçları doğrultusunda Yıldırım'a yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde tek göz odada yaşam mücadelesi veren 58 yaşındaki İzzet Yıldırım'ın (fotoğrafta) evi, belediye ekibince temizlendi, kendisi doktora götürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde tek göz odada yaşam mücadelesi veren 58 yaşındaki İzzet Yıldırım'ın (fotoğrafta) evi, belediye ekibince temizlendi, kendisi doktora götürüldü.