Antalya'da Zabıta Cinayetinde Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçakla öldüren sanık Erdal V. (36) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayın detayları, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada açıklandı.

Mahkemeye katılan maktul İsmail Kanmaz'ın yakınları ve avukatları, duruşmanın seyrini dikkatlice takip etti. Katil sanığı Erdal V., yaklaşık 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, cinayeti tasarlamadığını öne sürdü. Sanık, olayın gelişiminde kendinde olmadığını ifade ederek, “Pişmanım” dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sanık, duruşmaların başından beri akıl rahatsızlığının olduğunu iddia ediyordu. Olay günü sabahında bir psikiyatriste başvurduğu ve sağlık durumunu bahane etmek üzere ilaç istediği belirtiliyor. Ancak Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Savcılığın mütalaası, bizimle de örtüşmektedir. İnşallah adalet tecelli edecek.” ifadelerini kullandı.

Olayın Gelişimi: 27 Şubat 2024'te, Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'deki bir büfenin önünde oturduğu sırada İsmail Kanmaz, mesai arkadaşı Erdal V. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Şüpheli, olay sonrası polis ekiplerine teslim olmuştu. Aynı zamanda olay anı cep telefonu kameralarıyla da kaydedilmişti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçakla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.