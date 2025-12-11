Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı: Bingöl 6.8 Senaryosu

Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Hastanede 6.8 büyüklüğünde deprem senaryosu ve elektrik kaynaklı yangın kurgulandı

Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Bingöl olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası acil durum planı devreye sokuldu. Depremin etkisiyle hastanenin idari kısmında elektrik kaynaklı yangın çıktığı kabul edilerek ekipler hızla müdahale etti.

Tatbikat kapsamında kırmızı kod ilan edildi ve söndürme, ilk yardım ile kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ekiplerce kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi; burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar kentteki hastanelere nakledilerek tedaviye alındı.

Uygulamada görev alan kurumlar arasında AFAD, UMKE ve itfaiye yer aldı; tatbikata ayrıca 50 personelle katılım sağlandı. Müdahale ve tahliye uygulamaları ekipler tarafından planlandığı şekilde yürütüldü ve tatbikat başarılı bulundu.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Hilal Kaya, "Tatbikatımızın amacı, herhangi bir afet durumunda koordineli bir şekilde çalışmaktır. Personelimizin bu konuda neler yapabileceklerini öngörebilmek ve eksikleri varsa bunları tespit etmeye yönelik gerçekleştirdik. Bu çerçevede bizlere yardımcı olan kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

