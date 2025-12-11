DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı: Bingöl 6.8 Senaryosu

Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Bingöl merkezli 6.8 deprem senaryolu tatbikatta AFAD, UMKE ve itfaiye ile 50 personel müdahale ve tahliye uyguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:04
Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı: Bingöl 6.8 Senaryosu

Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Hastanede 6.8 büyüklüğünde deprem senaryosu ve elektrik kaynaklı yangın kurgulandı

Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Bingöl olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası acil durum planı devreye sokuldu. Depremin etkisiyle hastanenin idari kısmında elektrik kaynaklı yangın çıktığı kabul edilerek ekipler hızla müdahale etti.

Tatbikat kapsamında kırmızı kod ilan edildi ve söndürme, ilk yardım ile kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ekiplerce kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi; burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar kentteki hastanelere nakledilerek tedaviye alındı.

Uygulamada görev alan kurumlar arasında AFAD, UMKE ve itfaiye yer aldı; tatbikata ayrıca 50 personelle katılım sağlandı. Müdahale ve tahliye uygulamaları ekipler tarafından planlandığı şekilde yürütüldü ve tatbikat başarılı bulundu.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Hilal Kaya, "Tatbikatımızın amacı, herhangi bir afet durumunda koordineli bir şekilde çalışmaktır. Personelimizin bu konuda neler yapabileceklerini öngörebilmek ve eksikleri varsa bunları tespit etmeye yönelik gerçekleştirdik. Bu çerçevede bizlere yardımcı olan kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEPREM VE YANGIN TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMAZKEN, EKİPLER MÜDAHALE VE...

ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEPREM VE YANGIN TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMAZKEN, EKİPLER MÜDAHALE VE TAHLİYE UYGULAMALARIYLA TATBİKATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEPREM VE YANGIN TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMAZKEN, EKİPLER MÜDAHALE VE...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Çekerek’te Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklandı
2
Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
6
Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: 45 Hafız Aday Din Görevlisi
7
Sarıyer Ayazağa'da Semt Pazarında Hırsızlık İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk İple Bağlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?