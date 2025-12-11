Yüksekova’da Yerli Malı Haftası sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi: 40 öğrenci hastanelik

Yüksekova’da Yerli Malı Haftası etkinliğinde toplu rahatsızlanma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde tüketilen yiyeceklerin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri görüldü.

Durumun kötüleşmesi üzerine okul yönetimi derhal 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirimde bulundu. Sağlık ekipleri kısa sürede okula intikal ederek, rahatsızlanan öğrencilere sınıflarda ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin sağlık durumu ve soruşturma

Yaklaşık 40 öğrenci, tedbir amaçlı ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, müşahede altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve gözetim altında tutulduklarını bildirdi.

Olayı takip etmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin de hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldı. Yetkililer, yaşanan toplu rahatsızlanmayla ilgili olarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

