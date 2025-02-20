Antalya'daki Matbaa Deposunda Yangın: Hasar Oluştu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki matbaa deposunda çıkan yangında önemli hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:02
Antalya'daki Matbaa Deposunda Yangın: Hasar Oluştu

Antalya'da Matbaa Deposunda Yangın Çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Kışla Mahallesi'nde bulunan bir matbaa deposunda çıkan yangın, büyük panik yarattı. 45. Sokak'taki matbaanın alt katında meydana gelen yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Yangın Anında Yaşananlar

Dumanları gören vatandaşların hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmasıyla birlikte yangın yerine hızla müdahale ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Oluşan Hasar

Yangın sonucunda depoda önemli ölçüde hasar meydana geldi. Yetkililerin yangının nedenine yönelik incelemeleri sürüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde matbaa deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde matbaa deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde matbaa deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde matbaa deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi.

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