Antalya Film Forumu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu olan Antalya Film Forumu'nda ödül kazanan projeler açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan sonuçlarda, toplamda 19 proje değerlendirildi.

Kazanan Filmler

Jüri değerlendirmesi sonrasında Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu kategorisinde ödül kazanan filmler, Aydın Orak'ın yönettiği "Ölü Arının İğnesi" ve Soner Yıldırım'ın imzasını taşıyan "Kırk Gün Kırk Gece" oldu. Ayrıca, WOB Stüdio-Stüdyo Kullanım Desteği ödülü Nursen Çetin Köreken'in "Üç Kızın Hikayesi" filmine verildi.

Rollar-Teknik Ekipman Desteği ödülü de tekrar Aydın Orak'ın "Ölü Arının İğnesi" filmiyle kazandı. Uzun Metraj Kurmaca Film Work In Progress Platformu ödülü ise Şeyhmus Altın'ın yönettiği "Memento Non Mori" filmine gitti. Banu Sıvacı'nın "Günyüzü" adlı eseri jürinin özel ödülünü aldı.

Diğer Ödüller

Chantier Dağıtım Ödülü ve The TAMTAM-Color Suit Finishing Destek Ödülü de "Memento Non Mori" filmine verildi. Belgesel Film Work In Progress Platformu ödülü ise Morteza Atabaki'nin "32 Metre" adlı belgeseline gitti.

Kısa Dizi Pitching Platformu ödülü içinde Proje Geliştirme Desteği ve BKM Mutfak-Senaryo ve Oyun Yazma Atölyesi ödülü, Salih Toprak'ın "Keko" filmine verildi. Bunun yanı sıra Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu ödülü ve Antalya Film Ekibi-Yapım Danışmanlığı Desteği ödülü ise Nazlı Elif Durlu'nun yazdığı "Mutlu Bir Yuva" adlı esere gitti.