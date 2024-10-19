Antalya Havalimanı'nda Hızlı Adli Süreç Başladı

Sinan Özmiş - Antalya Havalimanı'nda açılan mahkeme, yakalama kararı bulunan kişilerin adli işlemlerinin hızla yapılmasını sağlıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye'deki bazı havalimanlarına kurulan mahkemeler, yakalama kararı olan şahısların havalimanında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye gitmeden hızlı bir şekilde ifade vermelerini mümkün kılıyor.

Gözaltı ve İfade İşlemleri

Antalya Havalimanı'nın güvenlik bölgelerinde haklarında yakalama kararı bulunan bireyler, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınıyor. Bu kişiler, havalimanındaki mahkemeye götürülerek hızlıca hakim karşısına çıkarılıyor.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkeme hakimi önünde ifade veren şüpheliler, serbest bırakılırsa uçaklarını kaçırmadan seyahatlerine devam edebiliyorlar.

Kısa Sürede Tamamlanan İşlemler

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Ağustos'tan bu yana yakalama kararı bulunan toplam 201 kişinin işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Bu sayede tutuklama kararı olan bireyler de kısa sürede cezaevine teslim ediliyor.

Hafta Sonu Çalışmalarına Devam Ediyor

Tabar, mahkemenin haftada 7 gün, sabah 08:30'dan akşam 20:30'a kadar hizmet verdiğini söyledi. Mahkeme, Antalya Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak çalışmakta ve UYAP altyapısı sayesinde diğer adliyelere SEGBİS ile bağlanarak işlemler gerçekleştirmektedir.

Ekonomik ve Zaman Kazancı

Başsavcı Vekili Tabar, havalimanında yakalanan kişilerin uçaklarını kaçırmaları durumunda tekrar bilet almak zorunda kalmalarının önüne geçildiğini dile getirdi. Açılan bu mahkeme ile zaman kaybı ve ekonomik sıkıntıların azaltıldığını belirtti.

Bu süreçte destek veren Devlet Hava Meydanları Bölge Müdürlüğü'ne de teşekkürlerini iletti.