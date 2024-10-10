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Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan'dan Acil Servisler İçin Yenilikçi Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Behzat Özkan, acil servislerdeki bekleme sürelerini azaltma adına hızlı adımlar atılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:11
Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan'dan Acil Servisler İçin Yenilikçi Çözüm Önerileri

Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan ile Medya Buluşması

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, acil serviste uzun süre bekleyen hastalar için çözüm önerileri sunuldu.

Acil Servislerde Bekleme Süreleri

Özkan, "Acil serviste uzun süre bekleyen varsa o ismi, ilgili başhekime atıyorum. Bu sizin anneniz olabilir, benim annem olabilir. Orada makul bir standart ölçü dışında bekletme hakkımız yok" diyerek hasta bekleme sürelerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Sağlık Hizmetlerinde Gelişmeler

Göreve başlamasının ardından Antalya'nın sağlık yapısını yakından tanımak için çeşitli toplantılar düzenlediğini belirten Özkan, "Her sabah kentteki tüm hastanelerin acil servislerinde bekleyen hasta sayılarını kontrol ediyorum" dedi.

Özel Hastaneler ile İş Birliği

Özkan, özel hastanelerin de sağlığa katkısının önemli olduğunu belirterek, "Özel hastanelerin başhekimleri ile de toplantı yapacağım. Biz bir bütünün parçalarıyız" açıklamasında bulundu.

Şehir Hastanesinin Aktive Edilmesi

Antalya için gerçekleştirilen sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Özkan, "Şehir hastanesinin 389 personeli ile 900 yatağın tedavisini karşılıyoruz. Şu an 600 yatağımız boş" sözleriyle mevcut kaynakların etkin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Özkan, sağlık hizmetlerinde adım adım çözümler arayacaklarını ve "Restorasyon adını verdiğim dönemin ardından tırmanma adımına geçeceğiz" dedi. Ayrıca, sağlık binalarının yerleşke düzeninin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özkan, mevzuata uygun ve hızlı bir biçimde sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtirken, şeffaflığın da kendileri için önemli bir öncelik olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda...

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda...

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

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